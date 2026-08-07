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Üç ülke bugün "Mekke" anlaşmasını imzalayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti kapsamında Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında bölgesel güvenlik ve caydırıcılığı güçlendirmeyi hedefleyen üçlü savunma anlaşmasının bugün Cidde'de imzalanacağı belirtildi. A Haber Muhabiri Kübra Bal, "Mekke Anlaşması" olarak aktarılan düzenlemenin karşılıklı savunma, askerî koordinasyon, ortak eğitim ve tatbikat başlıklarını kapsadığını anlatırken, Faruk Erdem anlaşmanın stratejik ve ekonomik boyutlarını A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

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