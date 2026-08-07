Terörsüz Türkiye için tarihi adım: Milli Dayanışma Yasa Teklifi Meclis'te! Yüksel: "40 yıllık kanayan yarayı hukukun şifalı eli saracak"

Türkiye Büyük Millet Meclisi, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine İlişkin Yasa Teklifi'ni bugün Adalet Komisyonu'nda görüşmeye başlıyor. Yaklaşık 360 milletvekilinin imzasıyla sunulan 12 maddelik teklife ilişkin A Haber'e özel açıklamalarda bulunan TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Cüneyt Yüksel, düzenlemenin kapsamını, uygulama sürecini ve istisna hükümlerini anlatarak, "Milletimizin 40 yılı aşkın süredir kanayan yarasını hukukun şifalı eliyle sarma iradesinin somut bir tezahürü" olduğunu söyledi.