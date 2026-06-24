İran'da kritik eşik! Rejimin geleceği için güç mücadelesi

İran'da savaşın gölgesinde yalnızca cephede değil, devletin zirvesinde de dikkat çekici bir güç savaşı yaşanıyor. A Haber’de konuşan Akademisyen-Siyaset Bilimci Prof. Dr. Burak Küntay, ülkede asıl tartışmanın müzakere değil, rejimin geleceği olduğunu vurguladı. Hamaney ailesi etrafında şekillenen dengeler ve yeni liderlik senaryoları Tahran'da kritik bir döneme işaret ederken Küntay'a göre İran, dünyaya açılan yeni bir rota ile daha sert bir rejim arasında tarihi bir yol ayrımında bulunuyor.