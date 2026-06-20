Netanyahu hükümetinde çatlak mı? Washinton’un tehdit gibi uyarısı ortaya çıkardı

ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in İsrail kabinesine yönelik sert açıklamaları, Washington-Tel Aviv hattındaki gerilimi gözler önüne serdi. A Haber'e konuşan Askeri Stratejist Doç. Dr. Cüneyt Küsmez, Netanyahu ile kabine üyelerinin farklı söylemlerinin İsrail yönetiminde ciddi bir çatlağa işaret ettiğini söyledi. Vance'in "dünyadaki tek dostunuza saldırmayın" çıkışı, ABD'nin İsrail'e yönelik rahatsızlığının en açık göstergelerinden biri olarak yorumlandı. Küsmez, mevcut tablonun İsrail siyasetinde yeni bir kabine değişikliğinin habercisi olabileceğini ifade etti.