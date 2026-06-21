Castro düzeni çözülüyor mu? Küba’da tarihi kırılma

Washington yönetiminin son dönemde art arda attığı jeopolitik hamlelerin ardından şimdi de gözler Küba'ya çevrildi. A Haber'de değerlendirmelerde bulunan Orta Doğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu, Havana'da rejimin geleceğini etkileyebilecek kritik pazarlıkların sürdüğünü öne sürdü. Askeri Stratejist Doç. Dr. Cüneyt Küsmez ise ABD'nin Karayipler'de Çin ve İran etkisini tasfiye etmeyi hedeflediğini belirtti. Uzmanlara göre ada ülkesi, ABD'nin bölgesel hakimiyet stratejisinde yeni bir kırılma noktasına dönüşebilir.