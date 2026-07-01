NATO'nun yapılanma stratejisi! Rusya tehlike olmaktan çıkacak mı?

36. NATO Liderler Zirvesi'ne sayılı günler kala Avrupa'nın yeni yapılanma stratejisi ve izleyeceği vizyon gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl Lahey Deklerasyonu'nda Rusya, Avrupalı ülkeler için doğrudan ve en büyük tehdit olarak nitelendirilmiş ve ittifakın savunma gücünü artırması gerektiği belirtilmişti. Gözler Ankara'da gerçekleşecek zirveye çevrilirken NATO'nun Rusya düşmanlığı sürecek mi? A Haber'de Cansın Helvacı'nın sunduğu Memleket Meselesi programına konuk olan Askeri Stratejist Dr. Hüseyin Fazla değerlendirmelerde bulunarak NATO'nun Rusya'yı tehdit olarak görmeyi sürdüreceğini belirterek, Moskova yönetiminin çevresindeki NATO üyesi ülkelere yönelik topraklarını korumaya çalışacağını belirtti. Fazla ayrıca gerileyen nüfus oranına dikkat çekerek Rusya'nın parçalanma riskinin bulunduğunu ifade etti.