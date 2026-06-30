CHP'de ihraç dalgası! Beker ve Enginyurt partiden tasfiye edilecek mi? Kulis bilgileri A Haber'de

CHP'de Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanmasının ardından 26 il başkanı görevden alınırken, 7 il başkanı ise tedbirli olarak disipline sevk edildi. CHP'de parti içinde sular durulmazken ihraçların perde arkası ve kulis bilgilerini A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı. Yeşiltaş, CHP'li kaynaklarından edindiği bilgilere göre disipline sevk edilen 7 ismin Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle işlem başlatıldığını, tasfiye edilen il başkanlarının yerine ise kısa sürede atama gerçekleştirildiğini vurguladı. Yeşiltaş ayrıca CHP'li bir yöneticinin Adnan Beker ve Cemal Enginyurt için ihraç durumunun olmadığını belirttiğini, CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk soruşturmaları için komisyon oluşturulduğunu ifade etti.