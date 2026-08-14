AK Parti’nin 25. yılında Kürşad Zorlu’dan kritik mesajlar: "Yeni bir vizyonun işaret fişeği ateşleniyor"

AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü Ankara'da büyük bir heyecanla kutlanırken, A Haber canlı yayınına konuk olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, tarihi dönüm noktasına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Çeyrek asırlık hizmet sürecini "milli iradenin zaferi" olarak nitelendiren Zorlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türk Dünyası ile kurulan stratejik bağlardan "Türkiye Kitabı" vizyonuna, Kerkük'teki tarihi kazanımlardan terörle mücadelede atılan kararlı adımlara kadar pek çok kritik başlıkta önemli mesajlar verdi.