ANALİZ | AK Parti ve Erdoğan nasıl engellenmek istendi? İşte AK Parti'nin ilk yıllarında yaşananlar

Türkiye'nin siyasi tarihine damga vuran, 14 Ağustos 2001'de "Aydınlığa Açık, Karanlığa Kapalı" sloganıyla yola çıkan AK Parti, bugün 25. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Kurulduktan sadece 15 ay sonra tek başına iktidara gelen ancak daha ilk günlerinden itibaren vesayet odaklarının kumpasları, siyasi yasaklar ve kapatma davalarıyla durdurulmak istenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti, 25 yıllık siyasi yolculuğunda önüne çıkarılan engelleri aşarak yoluna devam etti. İşte bir şiirle başlayan mahkumiyetten Başbakanlığa uzanan sürecin engellerle dolu ilk yılları...