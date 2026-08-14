AK Parti 25 yaşında! Akbaşoğlu'ndan A Haber'e özel açıklamalar: "Milletin kurduğu bu hareket Türkiye'yi şaha kaldırdı"

AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü, Başkent Ankara'da on binlerce vatandaşın katılımıyla büyük bir coşku içinde kutlanıyor. A Haber ekranlarında tarihi yıl dönümünü ve partinin çeyrek asırlık hizmet serüvenini değerlendiren AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen sessiz devrimlere dikkat çekti. Türkiye'nin ekonomik ve demokratik alanda katettiği büyük mesafeyi rakamlarla ortaya koyan Akbaşoğlu, "Terörsüz Türkiye" hedefiyle girilen yeni dönemin şifrelerini paylaştı.