AK Parti’nin 25. Yılına gençlik damgası! Yusuf İbiş A Haber’de: Gençlere en büyük miras “Terörsüz Türkiye”

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş, partinin 25. kuruluş yıl dönümü coşkusunu A Haber ekranlarında değerlendirdi. Ankara’daki tarihi atmosferi ve AK Parti’nin çeyrek asırlık hizmet serüvenini yorumlayan İbiş, "Terörsüz Türkiye" vizyonunun gençler için en büyük miras olduğunu vurguladı. AK Parti ile büyüyen bir neslin Türkiye’nin karanlık dönemlerini geride bıraktığını ifade eden İbiş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki istikrarın önemine dikkat çekti.