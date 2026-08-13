Darp edilen CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında cinsel taciz iddiası

Edirne'de CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın da bulunduğu bir evde sabaha karşı yaşanan kavga, adli soruşturmaya konu oldu. Yazgan'ın darp edildiği olayın ardından 3 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin ifadelerinde kavganın, milletvekilinin evde bulunan bir kadına yönelik olduğu öne sürülen cinsel içerikli sözleri ve “birlikte olmak istediğine” ilişkin ifadeleri sonrası çıktığını beyan ettiği belirtildi. Olay anına ilişkin görüntüler soruşturma dosyasına girerken, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının Yazgan hakkında ortaya atılan cinsel taciz iddiasına ilişkin ayrıca inceleme yaparak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere fezleke hazırlayacağı öğrenildi.