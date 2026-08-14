AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, AK Parti’nin 25 yıllık yolculuğunu A Haber’e anlattı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, AK Parti’nin 25. kuruluş yıl dönümünde A Haber’e çok özel açıklamalarda bulundu. Yayman, AK Parti’nin milletin gönlündeki yerinden Türkiye’nin dev projelerine, terörle mücadeleden siyasi ittifaklara kadar pek çok kritik başlıkta önemli değerlendirmeler yaptı. AK Parti’nin başarısını “milletle beraber yürümek” olarak tanımlayan Yayman, “Türkiye Yüzyılı” hedefiyle yeni bir dönemin kapılarının aralandığını vurguladı.