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AK Parti 25 yaşında! Ankara'da tarihi coşku

AK Parti, siyaset sahnesine çıkışının çeyrek asırlık gururunu Başkent Ankara'da, Millet Bahçesi'nde düzenlenen devasa bir şölenle kutluyor. Türkiye'nin dört bir yanından, Edirne'den Kars'a kadar akın eden on binlerce vatandaş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı tarihi konuşma için alanı hınca hınç doldurdu. A Haber muhabiri Şener Çetin, sahadaki kalabalığı ve 25. yıl coşkusunu anbean aktarırken, vatandaşlar Başkan Erdoğan'a olan sevgi ve bağlılıklarını dile getirdi.

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