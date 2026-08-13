Ankara-Eskişehir yolunda feci kaza! Otobüs ile hafriyat kamyonu çarpıştı

Ankara-Eskişehir yolu Temelli mevkiinde özel halk otobüsü ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu meydana gelen kazada, kamyonun otobüsü metrelerce sürüklediği belirtildi. A Haber Muhabiri Abdullah Ünver, olay yerinden yaptığı canlı yayında kazanın şiddetini gözler önüne seren görüntüleri aktarırken, Ankara istikametinin tamamen trafiğe kapatıldığını ve araçların yan yollara yönlendirildiğini bildirdi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.