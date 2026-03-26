Lübnan'da işgalcilerden "tampon bölge" aldatmacası

A Haber ekibi, İsrail’in Lübnan’a yönelik başlattığı işgal ve yıkım harekatının kalbine, ateş hattına girdi. A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Hüseyin, Lübnan’ın güneyindeki stratejik öneme sahip Nebatiye kentindeki korkunç yıkımı ve bölgedeki sıcak çatışmaları saniye saniye görüntüledi. İsrail’in "tampon bölge" iddiasıyla başlayıp geniş çaplı bir ilhak girişimine dönüştürdüğü saldırılar sonrası bölge adeta bir enkaz yığınına dönerken, Hizbullah’ın sert direnişi ve yaşanan insani trajedi bölgedeki gerilimi en üst noktaya taşıdı.