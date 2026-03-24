Lübnan’da gerilim tırmanıyor: İsrail saldırıları güneyde yoğunlaştı

Orta Doğu’da tansiyon kritik seviyeye ulaştı. İsrail’in Lübnan’ın güneyine yönelik saldırıları genişlerken, sivil yerleşimlerden altyapıya kadar birçok nokta hedef alındı. Can kaybı bini aşarken yüz binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Hüseyin Koçak, Beyrut’tan saldırıların izlerini ve sahadaki son durumu aktardı. İsrail yönetiminin “Lübnan’ın güneyinde yeni bir güvenlik hattı oluşturma” planı ise bölgedeki endişeleri artırıyor.