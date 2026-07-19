Kelebek Dünyası'nda 20 türden 20 bin kelebek ilgi görüyor

Antalya'da doğaseverlerin ilgi odağı olan Kelebek Dünyası, 20 farklı türe ait yaklaşık 20 bin kelebeğe ev sahipliği yapıyor. Tropikal ortamda doğal yaşamlarını sürdüren rengârenk kelebekler, ziyaretçilere görsel bir şölen sunarken yaşam döngüleri ve beslenme alışkanlıklarıyla da merak uyandırıyor. İşletme Müdürü İsmail Arık, kelebeklerin yaşam alanları, bakım süreçleri ve beslenme düzenine ilişkin bilgileri A Haber'le paylaştı. A Haber Muhabiri İsmet Yerdelen ile Kameraman Mertcan Canpolat, Kelebek Dünyası'nın büyüleyici atmosferini ve binlerce kelebeğin doğal yaşamını ekranlara taşıdı.