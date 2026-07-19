Şehre Yakın ekibinin yeni rotası: Malatya Doğanşehir

A Haber ekranlarında yayınlanan Şehre Yakın programının bu haftaki rotası, Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Sürgü Mahallesi oldu. Üretimin, emeğin ve doğanın iç içe geçtiği bölgede alabalık ve somon üretiminden çilek bahçelerine, biber tarlalarından bereketli tarım arazilerine uzanan yaşam ekranlara taşındı. Doğanşehir'in meşhur alabalığı, yöresel kuru fasulyesi ve ihracata uzanan somon üretimiyle bölgenin ekonomik ve doğal zenginlikleri yerinde görüntülendi. A Haber Muhabiri Mehmet Türel ile Kameraman Turgut Yaman, Sürgü Mahallesi'nin üretim hikAyesini ve Doğanşehir'in öne çıkan değerlerini tüm ayrıntılarıyla ekranlara taşıdı.