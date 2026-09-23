İstanbul trafiğinde çile bitmiyor! İstanbullular yılda 118 saatini yollarda geçiriyor

İstanbul'da trafik yoğunluğu her geçen gün daha fazla hissediliyor. Yapılan araştırmalara göre İstanbullular yılda 118 saatini trafikte geçiriyor. Maltepe'den Fatih'e ve Beylikdüzü'nden farklı noktalara yapılan yolculuklarda yaşanan süre farkları, megakentteki ulaşım sorununu bir kez daha gözler önüne serdi. Uzmanlar, çözüm için farklı ulaşım türlerinin daha etkin kullanılmasına dikkat çekiyor. A Haber muhabirleri Aslı Bilger Kutludağ ve Nuray Korkmaz, İstanbul trafiğinin nedenlerini ve çözüm önerilerini araştırdı. İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halit Özen, trafik sorununun yalnızca İstanbul'a özgü olmadığını, dünya metropollerinde de benzer sorunların yaşandığını belirtti. Özen, İstanbul'da nüfus artışının sınırlı kalmasına rağmen araç sahipliğinin arttığına dikkat çekerek, kentte 4 milyonun üzerinde aracın kayıtlı olduğunu ifade etti.