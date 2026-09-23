Tel Aviv'de koltuk savaşı! İsrail seçime gidiyor: Netanyahu köşeye sıkıştı

İsrail'de 27 Ekim'de sandık başına gidilmeye hazırlanırken, Başbakan Binyamin Netanyahu siyasi kariyerinin en ağır kuşatmasıyla karşı karşıya kaldı. Anadolu Ajansı Orta Doğu Haberler Müdürü Turgut Alp Boyraz'ın aktardığı bilgilere göre; hükümet kurmak için şart olan 61 sandalye barajı iki blok için de çıkmaza girerken, anketlerde yıldızı parlayan eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot’un sert çıkışları, Haredilerin askerlik krizi ve aşırı sağcı ortakların yarattığı gerilim Tel Aviv'deki seçim hesaplarını tamamen altüst etti.