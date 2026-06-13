İslamabad mutabakatı için tarihi adım! Trump ve İran arasında sıcak temas

Küresel siyasette taşları yerinden oynatacak, Orta Doğu ve dünya dengelerini kökten değiştirecek tarihi bir eşiğe girildi. Donald Trump ve İran kanadından gelen peş peşe açıklamalar, "İslamabad Mutabakatı"nın hiç olmadığı kadar yakın olduğunu gözler önüne sererken, Reuters'ın duyurduğu 20 milyar dolarlık dev bütçe ve nükleer silahsızlanma maddeleriyle bölgede kartlar yeniden karılıyor. Daily Sabah Yayın Koordinatörü Mehmet Çelik, Ateş hattındaki sıcak gelişmelere dair tüm detayları, A Haber’de aktardı.