CHP'de disiplin savaşı: Kılıçdaroğlu’nun yeni hedefi İmamoğlu mu?

CHP'de ihraç ve disiplin süreçleri üzerinden büyüyen kriz, parti içindeki güç mücadelesini yeni bir boyuta taşıdı. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, paylaştığı kulis bilgisinde CHP'de başlayan ihraç sürecinin ilk adım olduğunu ve sıradaki isimler arasında Ekrem İmamoğlu'nun bulunduğunu söyledi. Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Yusuf Alabarda ise parti içindeki yolsuzluk iddiaları ve "İstanbul modeli" tartışmalarının birçok belediyeye yayıldığını savundu. Hukukçu Av. Şükrü Aksu, Parti Meclisi'ndeki son istifaların Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesini engelleme amacı taşıyabileceğini ifade etti.