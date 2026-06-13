CHP'de yeni parti senaryosu! Kulisleri hareketlendiren temaslar

CHP'de liderlik krizi sürerken, olası yeni parti formülleri siyaset kulislerinin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi. Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Yusuf Alabarda, Özgür Özel ekibinin farklı siyasi partilerle temas yürüttüğüne ilişkin dikkat çeken iddiaları gündeme taşıdı. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür ise yeni bir siyasi oluşumun önündeki en büyük engelin "bagajdaki şaibeler" olduğunu söyledi. CHP içindeki güç mücadelesinin hangi noktaya evrileceği ve olası ayrışmaların nasıl sonuçlanacağı merak konusu olmaya devam ediyor.