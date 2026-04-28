İran Şehitler Duvarı'nda Mücteba Hamaney'in görseli! Dini lider yaşıyor mu?

İran’ın yeni dini lideri Ayetullah Mücteba Hamaney’in sağlık durumuna ilişkin ortaya atılan “ağır yaralı” iddiaları gündemdeki yerini korurken, Tahran’dan gelen görüntüler tartışmaları daha da alevlendirdi. Meşhed kentindeki Şehitler Duvarı’nda Hamaney’in fotoğrafının yer alması, “hayatını kaybetti mi?” sorularını yeniden gündeme taşıdı. Konuya ilişkin sahadan son gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri Ekber Karabağ, iddialarla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.