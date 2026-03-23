Hürmüz için kritik süre daralıyor! İran'dan sert dalga hamlesi olabilir

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının ardından verdiği 48 saatlik sürede 24 saat geride kaldı. Zamanın dolmasının ardından Tahran'a yönelik yeni bir askeri operasyonun devreye girme ihtimali gündemden düşmezken Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler ve Trump'ın olası savaş planları A Haber Gece programında değerlendirildi. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Sinan Demirtürk İran'ın İsrail'deki Dimona Nükleer Santrali'ni ve Arad yakının vurmasıyla büyük bir strateji üstünlük elde ettiğini vurgularken Tahran'ın olası bir harekatta sert bir saldırı dalgası başlatabileceğini vurguladı.