Resmi sitelere girerken dikkat! MHRS arayüzüyle tuzağa düşmeyin

Merkezi Hekim Randevu Sistemi’ni (MHRS) hedef alan yeni dolandırıcılık yöntemi, binlerce vatandaşı mağdur etti. Cep telefonlarına gönderilen “Gitmediğiniz randevu için ödeme yapmalısınız” mesajlarıyla vatandaşları paniğe sürükleyen dolandırıcılar, MHRS’nin internet sitesinin birebir kopyasını hazırladı. Vatandaşlara SMS yoluyla ulaşan şüpheliler, sözde “randevu cezası” bahanesiyle ödeme talep ediyor. Mesajdaki bağlantıya tıklayan kişiler ise, gerçek MHRS sitesine çok benzeyen sahte bir sayfaya yönlendiriliyor. Sahte internet sitesinde ödeme yapılması istenirken, girilen kredi kartı bilgileri doğrudan dolandırıcıların eline geçiyor. Çok sayıda kişinin banka hesabından izinsiz para çekildiği öğrenildi.