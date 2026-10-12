Dijital dünyada platformların hukuki sorumluluğu ne? Algoritmalarla milli güvenlik tehlikede

Televizyon ve radyolar en küçük bir hatada RTÜK tarafından ağır yaptırımlara maruz kalırken, günümüzde sosyal medyanın yalan ve dezenformasyon içerikli haberlerine ilişkin denetimler yetersiz kalıyor. Sosyal medyadaki denetimsizlik, hakaret ve iftiranın önünü açarken, sahte hesaplar ve manipülatif algoritmalar üzerinden yürütülen itibar suikastları büyüyor. Yalan haberlerin milyonlara ulaştığı dijital dünyada algoritmalar üzerinden oynanan kirli operasyon uzman isimler tarafından değerlendirildi. Avukat Murat Emergen, dijital platformlarda anonim hesapların kimlik doğrulama sistemi üzerinden tespit edilebileceğine dikkat çekerken, akademisyen Prof. Dr. Ali Murat Kırık, algoritmalar üzerinde milli güvenlik sorununun ortaya çıktığını vurguladı.