ABD-İran müzakere süreci yeniden mi başladı? Trump'tan dikkat çeken mesajlar

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerelerin yeniden başladığını belirtti. Trump'ın açıklamaları sonrası Washington-Tahran hattındaki diplomasi süreci ve olası gelişmeler gündeme geldi. Trump, İran ile yapılacak görüşmelerin iyi bir anlaşmaya varılması açısından önemli olduğunu belirtti. ABD Başkanı, süreci İran için önemli bir aşama olarak değerlendirdi. ABD ve İran arasında görüşmelerin kapsamı ve olası sonuçları merak edilirken, taraflardan gelecek açıklamalar takip ediliyor. ABD-İran hattındaki son gelişmeleri A Haber Muhabiri Fakhrur Rahman canlı yayında aktardı.