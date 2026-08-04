Tel Aviv'de KAAN alarmı! İsrail'de Türkiye endişesi büyüyor

Türkiye'nin savunma sanayiindeki tarihi atılımları ve 5. nesil milli muharip uçak KAAN, İsrail'de geniş yankı uyandırdı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Kendi uçağımızı yapmalıyız" açıklamasıyla gündeme gelen tedarik güvenliği tartışmaları, Tel Aviv yönetiminin Türkiye'nin yükselen askeri kapasitesine yönelik endişelerini bir kez daha gözler önüne serdi. A Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, İsrail medyasının Türkiye'yi adım adım takip ettiğini vurgularken, "İsrail'in saldırganlığını durdurabilecek tek güç Türkiye" mesajı dikkat çekti.