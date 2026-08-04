Medya eliyle 28 Şubat zihniyeti! A Haber’de çarpıcı analiz: "Hep aynıydılar, hiçbir zaman inanmadılar"

Türkiye'nin demokrasi mücadelesi ve vesayetçi anlayışın medya-siyaset ilişkisi A Haber ekranlarında mercek altına alındı. Gazeteci Ertuğrul Özkök'ün tartışma yaratan skandal açıklamalarının ardından Tarihçi-Yazar Dr. İsmail Öz ile Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Ayhan Sarı, 28 Şubat'tan bugüne uzanan süreçte bazı çevrelerin söylemlerinin değişmediğini belirterek dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Konuklar, geçmişte hükümetleri hedef alan manşetlerin ve başörtüsü karşıtlığının, bugün farklı söylemler ve yeni yöntemlerle yeniden gündeme taşınmaya çalışıldığını vurguladı.