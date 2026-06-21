Uyuşturucu baronlarına darbe! Dev operasyonun detayları A Haber'de

İstanbul Narkotik Polisi, zehir tacirlerine yönelik düzenlediği nefes kesen operasyonlarla uluslararası uyuşturucu ağlarına ağır bir darbe indirdi. Sadece 12 saat içerisinde gerçekleştirilen 3 dev operasyonda, yaklaşık 2,5 ton uyuşturucu madde ve suçtan elde edildiği belirlenen 6 milyar liralık devasa bir mal varlığına el konuldu. Operasyonlar kapsamında 'bebek yüzlü kurye'den 'barkodlu imalatçı'ya kadar uyuşturucu dünyasının kritik isimleri kıskıvrak yakalandı. Operasyonun detaylarını A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş anlattı.