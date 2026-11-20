54 yaşındaki Nermin Dereli'nin fidancılık tutkusu! Kadın emeğiyle büyüyen örnek başarı hikâyesi

İzmir'de yaşayan 54 yaşındaki Nermin Dereli, 7 yaşında babasının yanında başladığı fidancılık serüvenini gelecek nesillere aktarmak için mücadele ediyor. Kamu görevini bırakarak kendisini toprağa adayan Dereli, kadın emeğiyle büyüyen üretim hikâyesiyle dikkat çekiyor. A Haber ekranlarında yayınlanan İnsana Dair programında Nermin Dereli'nin ilham veren yaşam öyküsü, Tayfun Er'in haberi ve kameraman Halil Karahan'ın görüntüleriyle izleyiciyle buluşuyor.