ABD'nin İran planı deşifre oldu! "Kara ablukası" senaryosu masada

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik sert açıklamalarının ardından Orta Doğu'da savaş ihtimali yeniden gündemin ilk sırasına yerleşti. A Haber'de değerlendirmelerde bulunan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, ABD'nin İran'ı hava ve denizin ardından karadan da abluka altına almayı hedeflediğini öne sürerken, İngiliz istihbaratının hazırladığı rapora dikkat çekerek, "Kara ablukası uygulandığında Tahran yönetimi çok uzun süre dayanamayacak" ifadelerini kullandı.