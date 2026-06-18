ABD-İran mutabakat zaptı sızdı! Savaşın kazananı İran mı?

Arap medyası tarafından ABD-İran ateşkes anlaşması taslağının tam metninin yayınlanmasının ardından gözler tarafların imza atacağı 19 Haziran'a çevrildi. İsviçre'de yapılacak kritik zirve öncesi gündeme gelen maddelerde Tahran'a yönelik yaptırımların kaldırılması, nükleer denetimler, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve İran'a yönelik milyarlarca dolarlık kalkınma planı öne çıkarken, mutabakat zaptı A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında ele alındı. Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar İran'ın anlaşma şartlarındaki maddelerle savaşın kazananı olduğunu vurgularken, küresel ölçekte büyük avantaj elde edeceğini belirtti. Olçar ayrıca İran'ın anlaşma güvenliği açısında gözlemci ülke ya da ülkelerin olmasının istediğini vurguladı.