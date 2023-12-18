Zorunlu trafik sigortasında yeni uygulama! Mayıs 2024'ten itibaren "hasar maliyet endeksi" baz alınacak

Zorunlu trafik sigortasında aylık azami prim artış oranında yeni düzenlemeler yapıldı. Bu düzenleme 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak. Peki fiyatlar nasıl değişti? Bu uygulama tüketiciyi nasıl etkileyecek? Tüm soruların yanıtını A Haber muhabiri Murat Dada’nın konuğu olan otomobil piyasası uzmanı Mustafa Anaçal verdi.

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