TOGG’a rekor başvuru! En iyi 4. marka

TOGG'a başvurular her geçen gün artıyor. CES 2023'te en iyi 4'üncü marka seçilen yerli otomobilin deneyim merkezi sayısı da 8'e çıkacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı.

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