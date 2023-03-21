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TOGG'a rekor başvuru! En iyi 4. marka

A Haber
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Giriş: 21.03.2023 14:09
TOGG'a başvurular her geçen gün artıyor. CES 2023'te en iyi 4'üncü marka seçilen yerli otomobilin deneyim merkezi sayısı da 8'e çıkacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı.
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