Togg elektrikli araçlara olan güveni arttırdı! Hibrit ve elektrikli otomobile talep arttı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre son 5 yılda; trafikteki hibrit otomobil sayısı yaklaşık 15 kat, elektrikli otomobil sayısı ise 50 kat arttı. Peki bu artışın nedeni ne? İşte detaylar…

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