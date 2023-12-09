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Togg elektrikli araçlara olan güveni arttırdı! Hibrit ve elektrikli otomobile talep arttı

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Giriş: 09.12.2023 08:50
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre son 5 yılda; trafikteki hibrit otomobil sayısı yaklaşık 15 kat, elektrikli otomobil sayısı ise 50 kat arttı. Peki bu artışın nedeni ne? İşte detaylar…
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