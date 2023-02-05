Sıfır araçta haksız fiyat denetimi! Piyasayı nasıl etkiler?

Hazine'den sıfır km araçta haksız fiyat denetimi. 39 ilde otomotiv sektörüne denetim... Denetimler otomotiv piyasasını nasıl etkiler? Otomotiv Uzmanı Göksel Erkoyuncu A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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