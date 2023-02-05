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Sıfır araçta haksız fiyat denetimi! Piyasayı nasıl etkiler?

A Haber
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Giriş: 05.02.2023 12:31
Hazine'den sıfır km araçta haksız fiyat denetimi. 39 ilde otomotiv sektörüne denetim... Denetimler otomotiv piyasasını nasıl etkiler? Otomotiv Uzmanı Göksel Erkoyuncu A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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