LPG’li araçlar neden patlıyor?

Adana'da LPG dolumu yapılan aracın alev alması bir dizi soruyu da gündeme taşıdı. LPG'li araçlarda nelere dikkat edilmeli? Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Dada uzmanına sordu.

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