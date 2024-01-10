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LPG'li araçlar neden patlıyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.01.2024 15:02
Adana'da LPG dolumu yapılan aracın alev alması bir dizi soruyu da gündeme taşıdı. LPG'li araçlarda nelere dikkat edilmeli? Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Dada uzmanına sordu.
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