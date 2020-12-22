Son dakika haberi… İkinci el araç fiyatlarında düşüş başladı. Peki ikinci el araç almak için doğru zaman mı? Sektördeki son durum ne? Fiyatlar ne durumda? İkinci el araç fiyatları ne kadar düştü? A Haber muhabiri Melis Coşan detayları aktardı. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Derneği Başkanı Hayrettin Ertemel, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında otomobil almak isteyenlere önemli tavsiyelerde bulundu.

Son dakika haberi… İkinci el araç fiyatlarında düşüş başladı. Peki ikinci el araç almak için doğru zaman mı? Sektördeki son durum ne? Fiyatlar ne durumda? İkinci el araç fiyatları ne kadar düştü? A Haber muhabiri Melis Coşan detayları aktardı. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Derneği Başkanı Hayrettin Ertemel, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında otomobil almak isteyenlere önemli tavsiyelerde bulundu.