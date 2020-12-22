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İkinci el araç almak için doğru zaman mı? İkinci el otomobil fiyatları ne durumda? Uzman isim A Haber'de yanıtladı

A Haber
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Giriş: 22.12.2020 14:20
Güncelleme:22.12.2020 15:55
Son dakika haberi… İkinci el araç fiyatlarında düşüş başladı. Peki ikinci el araç almak için doğru zaman mı? Sektördeki son durum ne? Fiyatlar ne durumda? İkinci el araç fiyatları ne kadar düştü? A Haber muhabiri Melis Coşan detayları aktardı. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Derneği Başkanı Hayrettin Ertemel, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında otomobil almak isteyenlere önemli tavsiyelerde bulundu.

Son dakika haberi… İkinci el araç fiyatlarında düşüş başladı. Peki ikinci el araç almak için doğru zaman mı? Sektördeki son durum ne? Fiyatlar ne durumda? İkinci el araç fiyatları ne kadar düştü? A Haber muhabiri Melis Coşan detayları aktardı. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Derneği Başkanı Hayrettin Ertemel, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında otomobil almak isteyenlere önemli tavsiyelerde bulundu.

İkinci el araç almak için doğru zaman mı? İkinci el otomobil fiyatları ne durumda? Uzman isim A Haberde yanıtladı İKİNCİ EL ARAÇ ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN MI? İKİNCİ EL OTOMOBİL FİYATLARI NE DURUMDA? UZMAN İSİM A HABER'DE YANITLADI
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İkinci el araç almak için doğru zaman mı? İkinci el otomobil fiyatları ne durumda? Uzman isim A Haber'de yanıtladı
İkinci el araç almak için doğru zaman mı? İkinci el otomobil fiyatları ne durumda? Uzman isim A Haber'de yanıtladı
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