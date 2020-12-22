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0){for(t=0;t
22 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri İkinci el araç almak için doğru zaman mı? İkinci el otomobil fiyatları ne durumda? Uzman isim A Haber'de yanıtladı İkinci el araç almak için doğru zaman mı? İkinci el otomobil fiyatları ne durumda? Uzman isim A Haber'de yanıtladı Son dakika haberi… İkinci el araç fiyatlarında düşüş başladı. Peki ikinci el araç almak için doğru zaman mı? Sektördeki son durum ne? Fiyatlar ne durumda? İkinci el araç fiyatları ne kadar düştü? A Haber muhabiri Melis Coşan detayları aktardı. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Derneği Başkanı Hayrettin Ertemel, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında otomobil almak isteyenlere önemli tavsiyelerde bulundu. Giriş Tarihi: 22.12.2020 15:02 Güncelleme Tarihi: 22.12.2020 15:14 İkinci el araç fiyatlarında düşüş başladı. Peki ikinci el araç almak için doğru zaman mı? Sektördeki son durum ne? Fiyatlar ne durumda? İkinci el araç fiyatları ne kadar düştü? A Haber muhabiri Melis Coşan detayları aktardı. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Derneği Başkanı Hayrettin Ertemel, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında otomobil almak isteyenlere önemli tavsiyelerde bulundu. İşte o açıklamalardan satır başları; GALERİ DEVAM EDİYOR FİYATLAR NEDEN YÜKSELDİ?
2020 yılı tüm sektörlerde olduğu gibi otomotiv sektöründe de dalgalanmalarla oluşan bir yıldan ibaret. 2020 yılının başında hayatımıza giren pandemi süreciyle birlikte burada arz talep dengesinin fabrikalar tarafından karşılanmaması dövizin yükselişi sıfır araç fiyatlarının ciddi bir şekilde artış göstermesi ve buna bağlı olarak
ikinci el otomobilin de yükselmesinden kaynaklı bir durum. 2020 yılının başından son çeyreğe kadar fiyatlar ciddi derecede arttı. Bu son çeyrekte son 1 - 1,5 aydan beri de durağan bir pozisyona geldi. Hatta biraz da fiyatlarımızda gevşemeler meydana geldi. "ŞU AN TAM ALIM ZAMANI" Bizim tavsiyemiz esasında şu anda tam alım zamanı. Tüketiciye tavsiyemiz bir an önce ötelemiş oldukları alım taleplerini gerçekleştirmeleri yönünde olacak. OTOMOBİL ALACAKLARA KRİTİK UYARI
Bizim tüketiciye en önemli tavsiyemiz şu bir araç alırken veya satarken kesinlikle bunları bilindik güvenilir firmalar üzerinden yapmaları.
Çünkü araçların değerleri artık birer servet oldu. İnternet ortamında hiç tanımadığınız hiç bilmediğiniz kişilerden araç almamalarını özellikle tavsiye ediyoruz.