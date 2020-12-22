FİYATLAR NEDEN YÜKSELDİ?

2020 yılı tüm sektörlerde olduğu gibi otomotiv sektöründe de dalgalanmalarla oluşan bir yıldan ibaret. 2020 yılının başında hayatımıza giren pandemi süreciyle birlikte burada arz talep dengesinin fabrikalar tarafından karşılanmaması dövizin yükselişi sıfır araç fiyatlarının ciddi bir şekilde artış göstermesi ve buna bağlı olarak ikinci el otomobilin de yükselmesinden kaynaklı bir durum.