AYM'den 'trafik sigortası' kararı: Satıştan sonra hakimiyet sona erer

Anayasa Mahkemesi, trafik sigortasında yıllardır uygulanan iki maddeyi iptal etti. O maddeler nelerdi? İptal kararı kimi, nasıl etkileyecek? A Haber muhabiri Murat Dada uzmanına sordu.

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