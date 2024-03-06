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AYM'den 'trafik sigortası' kararı: Satıştan sonra hakimiyet sona erer

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.03.2024 13:54
Anayasa Mahkemesi, trafik sigortasında yıllardır uygulanan iki maddeyi iptal etti. O maddeler nelerdi? İptal kararı kimi, nasıl etkileyecek? A Haber muhabiri Murat Dada uzmanına sordu.
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