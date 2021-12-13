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Araç sahiplerine dikkat çeken uyarı! 500 TL ödemeyip 10 bin TL ödemek zorunda kalmayın

İHA
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Giriş: 13.12.2021 12:12
Siirt’te, hava sıcaklıklarının düşmesiyle beraber sanayi ustaları, sürücüleri kışlık bakım yapmaları hususunda uyardı. Oto tamir ustası Ferhat Tekin, şoförlerin 500 lira ödemekten kaçıp 10 bin TL masrafla karşı karşıya kalabileceklerini belirterek bu konuda vatandaşları uyardı.

Siirt'te Aralık ayı ile beraber soğuk havalar tesirini göstermeye başlarken oto tamir ustası Tekin, araç sahiplerini antifriz, yağ bakımları ve kışlık lastik takmaları hususunda uyardı.

MUHAKKAK YAPILMASI GEREKİR

Kış bakımının muhakkak yapılması gerektiğini ve özellikle antifriz bakımının en önemlisi olduğunu dile getiren Tekin, ani soğumalarda antifriz eksikliğinin araçta bloğun patlamasına, motorun kirlenmesine sebep olabileceğini ve 500 liralık bir bakım yapılmadığı zaman 10 bin liralık masrafın çıkabileceğini söyledi.

10 BİN TL MASRAF ÇIKABİLİR
Kışlık bakımların önemli olduğunu ve geciktirilmemesi gerektiğini belirten Tekin, "Siirt sanayisinde esnafım. Kış geldi kışlık bakımlarımızı mutlaka yaptıralım. 500 liralık masraftan kaçınıp 10 bin liralık masraf karşımıza çıkmasın. Antifrizi kontrol ettirelim, yağ bakımlarımızı, periyodik bakımlarımızı yaptıralım. Mutlaka lastiklerimizi kış lastiği olarak değiştirelim. Güvenli sürüşler, hayırlı yolculuklar dilerim" dedi.

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