16 Ağustos 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Otomobil Videoları 2. el otomobil satışında yeni dönem! Karar Resmi Gazete’de

2. el otomobil satışında yeni dönem! Karar Resmi Gazete’de

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.08.2022 01:04
2. el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; ikinci el kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler, otomobil ve arazi taşıtlarının satışını, ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe 1 Temmuz 2023'ten önce yapamayacak.

Ticaret Bakanlığının ikinci el otomobil ve arazi taşıtlarının satışına yönelik düzenlemesi yürürlüğe girdi

Bakanlık tarafından hazırlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ikinci el kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını, ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe 1 Temmuz 2023 tarihinden önce doğrudan veya dolaylı olarak yapamayacak. Bakanlık, bu tarihi 6 aya kadar uzatmaya yetkili olacak.

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler adına bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tescil edilen otomobil ve arazi taşıtlarının ise 15 Eylül 2022 tarihine kadar pazarlanması veya satılması mümkün olacak.

Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

2. el araç satışında yeni dönem
2. el araç satışında yeni dönem
Yerli otomobil heyecanı
Yerli otomobil heyecanı
İkinci el araçta düşüş sürecek mi?
İkinci el araçta düşüş sürecek mi?
Togg test sürüşünde görüntülendi
Togg test sürüşünde görüntülendi
Trafik sigortası için yeni rakamlar belli oldu
Trafik sigortası için yeni rakamlar belli oldu
Otomobil sitelerine soruşturma
Otomobil sitelerine soruşturma
ÖTV indirimi beklentisi piyasaya nasıl yansıdı?
ÖTV indirimi beklentisi piyasaya nasıl yansıdı?
TOGG için önemli atılım! 25 dakikada...
TOGG için önemli atılım! 25 dakikada...
Otomobil fiyatlarında bayi ve galeri etkisi!
Otomobil fiyatlarında bayi ve galeri etkisi!
Otomobil piyasasında şeytan üçgeni!
Otomobil piyasasında şeytan üçgeni!
Otomobil piyasasında şeytan üçgeni
Otomobil piyasasında şeytan üçgeni
TOGG yeni iş ilanları açtı!
TOGG yeni iş ilanları açtı!
Daha Fazla Video Göster