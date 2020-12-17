1975 model klasik otomobille başladı! 8 yıl içinde hurdaya ayrılan 10 klasik aracı eski haline getirdi

Klasik otomobil tutkunu Burak Abidin Aksoy, hurdaya ayrılmış ya da uzun yıllar kullanılmamış klasik otomobilleri, aylar hatta 1 yılı bulan tamir çalışmasının ardından neredeyse fabrikadan ilk çıktığı hale getiriyor.

Klasik otomobil tutkunu Burak Abidin Aksoy, hurdaya ayrılmış ya da uzun yıllar kullanılmamış klasik otomobilleri, aylar hatta 1 yılı bulan tamir çalışmasının ardından neredeyse fabrikadan ilk çıktığı hale getiriyor.