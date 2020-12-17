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1975 model klasik otomobille başladı! 8 yıl içinde hurdaya ayrılan 10 klasik aracı eski haline getirdi

İHA
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Giriş: 17.12.2020 15:35
Güncelleme:17.12.2020 15:54
Klasik otomobil tutkunu Burak Abidin Aksoy, hurdaya ayrılmış ya da uzun yıllar kullanılmamış klasik otomobilleri, aylar hatta 1 yılı bulan tamir çalışmasının ardından neredeyse fabrikadan ilk çıktığı hale getiriyor.

Klasik otomobil tutkunu Burak Abidin Aksoy, hurdaya ayrılmış ya da uzun yıllar kullanılmamış klasik otomobilleri, aylar hatta 1 yılı bulan tamir çalışmasının ardından neredeyse fabrikadan ilk çıktığı hale getiriyor.

1975 model klasik otomobille başladı! 8 yıl içinde hurdaya ayrılan 10 klasik aracı eski haline getirdi 1975 MODEL KLASİK OTOMOBİLLE BAŞLADI! 8 YIL İÇİNDE HURDAYA AYRILAN 10 KLASİK ARACI ESKİ HALİNE GETİRDİ

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