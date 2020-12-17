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Haberler Galeri 1975 model klasik otomobille başladı! 8 yıl içinde hurdaya ayrılan 10 klasik aracı eski haline getirdi

1975 model klasik otomobille başladı! 8 yıl içinde hurdaya ayrılan 10 klasik aracı eski haline getirdi

Klasik otomobil tutkunu Burak Abidin Aksoy, hurdaya ayrılmış ya da uzun yıllar kullanılmamış klasik otomobilleri, aylar hatta 1 yılı bulan tamir çalışmasının ardından neredeyse fabrikadan ilk çıktığı hale getiriyor.

İHA
Giriş Tarihi: 17.12.2020 15:49 Güncelleme Tarihi: 17.12.2020 16:02
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1975 model klasik otomobille başladı! 8 yıl içinde hurdaya ayrılan 10 klasik aracı eski haline getirdi

Niğde'de güvenlik sistemleri işi yapan 31 yaşındaki Burak Abidin Aksoy'un 8 yıl önce aldığı klasik otomobili ayağa kaldırmak için verdiği uğraşı zamanla hobisi oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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1975 model klasik otomobille başladı! 8 yıl içinde hurdaya ayrılan 10 klasik aracı eski haline getirdi

Atölyesinde eski araçlara yeniden hayat veren Aksoy, 8 yıl içinde hurdaya ayrılan 10 klasik aracı eski haline getirdi.

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1975 model klasik otomobille başladı! 8 yıl içinde hurdaya ayrılan 10 klasik aracı eski haline getirdi

Kimi uzun yıllar hiç kullanılmamış birçok parçası kaybolmuş klasik arabaların ihtiyaç duyulan orijinal parçalarını bulan Aksoy, bulamadığı parçaları ise yurt dışından temin ediyor.

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1975 model klasik otomobille başladı! 8 yıl içinde hurdaya ayrılan 10 klasik aracı eski haline getirdi

Kaportasından boyasına, elektrik aksamından kapı kilitlerine, döşemelerinden motor parçalarına kadar otomobilleri tamamen yenileyen Aksoy, her bir otomobile aracın durumuna göre 5 ay ile 1 yıl arasında emek veriyor.

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1975 model klasik otomobille başladı! 8 yıl içinde hurdaya ayrılan 10 klasik aracı eski haline getirdi

Yaptığı araçların 4'ünü koleksiyonuna ekleyen Aksoy'un hedefi ise garajını klasik araçlar müzesi haline getirebilmek.