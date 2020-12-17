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17 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri 1975 model klasik otomobille başladı! 8 yıl içinde hurdaya ayrılan 10 klasik aracı eski haline getirdi 1975 model klasik otomobille başladı! 8 yıl içinde hurdaya ayrılan 10 klasik aracı eski haline getirdi
Klasik otomobil tutkunu Burak Abidin Aksoy, hurdaya ayrılmış ya da uzun yıllar kullanılmamış klasik otomobilleri, aylar hatta 1 yılı bulan tamir çalışmasının ardından neredeyse fabrikadan ilk çıktığı hale getiriyor.
Giriş Tarihi: 17.12.2020 15:49 Güncelleme Tarihi: 17.12.2020 16:02
Niğde'de güvenlik sistemleri işi yapan 31 yaşındaki Burak Abidin Aksoy'un 8 yıl önce aldığı klasik otomobili ayağa kaldırmak için verdiği uğraşı zamanla hobisi oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Atölyesinde eski araçlara yeniden hayat veren Aksoy, 8 yıl içinde hurdaya ayrılan 10 klasik aracı eski haline getirdi.
Kimi uzun yıllar hiç kullanılmamış birçok parçası kaybolmuş klasik arabaların ihtiyaç duyulan orijinal parçalarını bulan Aksoy, bulamadığı parçaları ise yurt dışından temin ediyor.
Kaportasından boyasına, elektrik aksamından kapı kilitlerine, döşemelerinden motor parçalarına kadar otomobilleri tamamen yenileyen Aksoy, her bir otomobile aracın durumuna göre 5 ay ile 1 yıl arasında emek veriyor.
Yaptığı araçların 4'ünü koleksiyonuna ekleyen Aksoy'un hedefi ise garajını klasik araçlar müzesi haline getirebilmek.