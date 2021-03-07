Son dakika! Cem Yılmaz'ın evinde yangın çıktı | Ünlü komedyenden ilk açıklama geldi

Son dakika haberleri... Cem Yılmaz’ın Beşiktaş Levent Caddesi Alt Zeren Sokak'taki lüks evinde yangın çıktı. Yangın esnasında evde olduğunu öğrenilen ünlü komedyenden yangının çıkış sebebine yönelik ilk açıklama geldi. Öte yandan yangın olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın Beşiktaş Levent'teki evinin bodrum katında bulunan jeneratör odas��ndaki elektrik panosunda yangın çıktı.

Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı.

YANGININ NEDENİNE İLİŞKİN CEM YILMAZ'DAN AÇIKLAMA

Cem Yılmaz basın mensuplarına, "Ben evdeydim zaten. Jeneratörde yangın çıkmış. İtfaiyeyi aradık. itfaiye geldi. Söndürdü. Sağ olsunlar. Evde şu anda kimse yok" dedi.

YANGIN ELEKTRİK PANOSUNDAN ÇIKMIŞ

Cem Yılmaz'ın Beşiktaş Levent'teki evinin bodrum katında bulunan jeneratör odasındaki elektrik panosunda yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı.