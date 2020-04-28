Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetti Sibel Can gözyaşlarına boğuldu! Nur Yerlitaş kimdir? Ölüm sebebi ne? Kaç yaşında... |Video

Ünlü modacı Nur Yerlitaş hayatını kaybetti. Geçtiğimiz yıl beyin kanseri teşhisi koyulan ve zor günler geçiren Yerlitaş, hayatını kaybettiği açıklandı. Yerlitaş'ın cansız bedeni evinden alınıp hastane morguna götürüldüğü sırada yakın dostu Sibel Can'ın gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Peki Nur Yerlitaş kaç yaşındaydı? Ölüm sebebi ne? Detaylar haberimizde...

Ünlü modacı Nur Yerlitaş hayatını kaybetti. Geçtiğimiz yıl beyin kanseri teşhisi koyulan ve zor günler geçiren Yerlitaş, hayatını kaybettiği açıklandı. Yerlitaş'ın cansız bedeni evinden alınıp hastane morguna götürüldüğü sırada yakın dostu Sibel Can'ın gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Peki Nur Yerlitaş kaç yaşındaydı? Ölüm sebebi ne? Detaylar haberimizde...

Ünlü modacı Nur Yerlitaş bugün hayatını kaybetti. 'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla geniş bir kitle tarafından tanınan ve sevilen Yerlitaş'a geçtiğimiz yıl beyin kanseri teşhisi konulmuştu. Altı ay arayla iki büyük ameliyat geçiren ünlü modacıya bu süreçte ailesi, yakın arkadaşları Ajda Pekkan ve Bülent Ersoy destek olmuştu.

DURUMU KÖTÜLEŞMİŞTİ

Sağlığı için bir süre medyadan uzak duran ünlü modacının, son zamanlarda kötüleştiği biliniyordu. Yerlitaş'ın, tedavi gördüğü hastanede hayata veda ettiği öğrenildi.

SON PAYLAŞIMINI DÜN YAPTI

Nur Yerlitaş, 19 saat önce bu fotoğrafını paylaşıp " Bakma bana öyle, baktığın yerdeyim ben de kal #evdekal" yazmıştı.

Bu posta, Ajda Pekkan da "Nurcuğum seni çok özledim" diye cevap vermişti.

Ünlü modacı 1955 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Yerlitaş vefat ettiğinde 64 yaşındaydı.

NUR YERLİTAŞ KİMDİR?

Nurella lakabıyla tanınan Nur Yerlitaş, 1960 yılında dünyaya geldi. Anne tarafından Arap kökenli baba tarafından Giresunlu olan Nur Yerlitaş, jüri üyeliğini üstlendiği programlarla tanındı.

Şimdilerde pek çok ünlü ismin sahne kostümünü tasarlayan Nur Yerlitaş, oda kariyerine 80'li yılların başlarında İtalya'dan ve Fransa'dan getirdiği kıyafetleri satarak başladı.

2010'da Yemekteyiz programında bazı ünlülerle daha yarışmacı olarak yer aldı. Demet Akalın'ın Giderli 16 isimli albümünde yer alan "Türkan" isimli müzik klibinde oynadı. Genellikle moda alanında tanınıyor olsa da, 2007 yılında dans yarışmasının jüri üyeliğini de yaptı.