Meteoroloji'den 11 il için sarı kodlu alarm: Bugün fırtına, yarın yaz ve kış bir arada yaşanacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü aralarında Marmara'nın tamamının da bulunduğu 11 il için sarı kodlu fırtına uyarısı yayımladı. A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, bugün saatte 100 kilometreyi bulacak şiddetli lodosun deniz ve hava ulaşımında aksamalara yol açacağını belirterek, yarın ise Balkanlar üzerinden gelecek soğuk cepheyle birlikte yarım saatte 30-40 kilogram yağış düşebileceği uyarısında bulundu. Tek, Aralık ayı genelinin ılıman geçeceğini ve İstanbul için kar beklentisinin Ocak ayına kaldığını açıkladı.